POL-ESW: Versuchtes Tötungsdelikt - Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Werra-Meißner

Eschwege (ots)

Um 22:10 Uhr wurde am gestrigen Abend die Polizei alarmiert, nachdem über Notruf mitgeteilt wurde, dass in der Retteröder Straße in Hessisch Lichtenau ein Mann mit einem Messer verletzt worden sei. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich ein 50-jähriger rumänischer Staatsangehöriger zur Erstbehandlung in einem Rettungswagen. Wie sich weiter herausstellte, hatte zuvor ein 38-Jähriger im Verlauf eines Streites den 50-Jährigen mittels eines Messers im Bauchbereich schwer verletzt. Die 34-Jährige Ehefrau des Täters flüchtete anschließend, wurde aber durch den 38-Jährigen, der sie mit einem Pkw verfolgte, eingeholt und in das Auto "gezerrt". Die Polizei löste daraufhin eine Fahndung nach dem Pkw des Täters aus und fahndete im nordhessischen Raum sowie in den angrenzenden Bundesländern nach dem Flüchtigen. Dem Sohn der Familie gelang es letztendlich telefonischen Kontakt zu seinem Vater herzustellen, worauf dieser zum Tatort zurückkehrte und sich um 23:09 Uhr widerstandslos festnehmen ließ. Bei der Ehefrau wurde dann ebenfalls eine Stichverletzung im Brustbereich festgestellt, die ihr der 38-Jährige während der Fahrt zugefügt haben soll. Das Tatmesser habe er während der Fahrt aus dem Autofenster geworfen, soweit die ersten Ermittlungen. Die 34-Jährige wurde ebenfalls durch den Rettungsdienst erstversorgt und wie der 50-Jährige anschließend in das Krankenhaus gebracht. Der Täter selbst wurde gestern Abend dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Regionale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Werra-Meißner durchgeführt.

Dr. Poppe, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561 - 912 2755 Jörg Künstler, Pressesprecher Polizeidirektion Werra-Meißner, Tel. 05651 - 925 123

