POL-ESW: Pressebericht vom 26.10.22

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallfluchten

Angezeigt wurde noch eine Unfallflucht, die sich zwischen dem 20.10.22, 09:30 Uhr und dem 24.10.22, 16:00 Uhr im Parkhaus am Stadtbahnhof in Eschwege ereignet hat. In diesem Zeitraum wurde ein grauer VW Touran im linken Heckbereich angefahren und beschädigt. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Auch aus der Oderstraße in Eschwege wird eine Unfallflucht nachträglich angezeigt. Dort wurde zwischen dem 16.10.22, 17:00 Uhr und dem 18.10.22, 16:00 Uhr ein schwarzer Opel Astra im Bereich des vorderen linken Kotflügels angefahren. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Wildunfälle

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 19:43 Uhr, ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf, der auf der L 3239 in Richtung Kammerbach unterwegs war. Das Reh wurde dadurch tödlich verletzt; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Um 06:30 Uhr befuhr heute Morgen eine 39-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Sooden-Allendorf die B 27. In Höhe des Parkplatzes bei Kleinvach kam es zum Zusammenstoß mit einem Waschbär, der tödlich verletzt wurde. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Polizei Sontra

Unfallflucht

Am gestrigen Dienstag ereignete sich in der Bahnhofstraße in Sontra eine Unfallflucht. Zwischen 16:50 Uhr und 17:10 Uhr wurde ein in Höhe Haus-Nr. 5 ein geparkter VW Eos auf der Fahrerseite beim Vorbeifahren beschädigt. Der Schaden wird mit 500 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung durch Graffiti

Mit einem silberfarbenen Eddingstift wurde zwischen dem 24.10.22, 16:30 Uhr und dem 25.10.22, 08:00 Uhr der Briefkasten und das Eingangsschild der Stadtwerke in Witzenhausen mit polizeibeleidigenden Schriftzügen beschmiert. Am Briefkasten und Schild entstand dadurch Sachschaden.

Auch in der Straße "Am Kirchplatz" in Witzenhausen wurde die Eingangstür und die Hauswand eines Vereinsheims mit verschiedenen Worten beschmiert. Die Tat soll sich jedoch bereits zwischen dem 10.09.22 und dem 15.10.22 ereignet haben, wie jetzt angezeigt wurde. Sachschaden: ca. 500 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter Tel.: 05542/93040 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

