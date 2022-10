Polizei Eschwege

POL-ESW: Pkw-Aufbrüche

Eschwege (ots)

Zwischen 15:15 Uhr und 16.00 Uhr wurde gestern Nachmittag auf einem Parkplatz am Meißner an der L 3241 ein Seat Ibiza aufgebrochen. Hierzu schlugen der oder die Täter die hintere rechte Scheibe des Autos ein und entwendeten einen Rucksack. In diesem befanden sich unter anderem ein Mobiltelefon und ein Schlüsselbund. Der Gesamtschaden wird mit 650 EUR angegeben.

Auf dem Parkplatz "Steinbach" an der L 3249 in der Gemarkung von Küchen wurde gestern Nachmittag ein weiterer Pkw aufgebrochen. Zwischen 15:00 Uhr und 16:05 Uhr wurde die Seitenscheibe eines Kia Ceed eingeschlagen und aus dem Pkw ein Portmonee mit ca. 100 EUR Bargeld entwendet. Weiterhin befanden sich noch persönliche Dokumente darin, so dass der Schaden mit ca. 200 EUR angeben wird. Der Sachschaden wird auf ca. 400 EUR geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter Tel.: 05602/93930.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell