POL-FR: Wohnhausbrand in Lörrach-Tumringen

Freiburg (ots) - Der 56-jährige Motorradfahrer ist am Abend des 19.07.2022 in Folge seiner schweren Verletzungen in einer Freiburger Klinik verstorben. Erstmeldung: POL-FR: Breisach: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt Freiburg Am Donnerstagabend, 14.07.2022, gegen 20.45 Uhr befuhr eine 49-jährige Autofahrerin die B 31 von Bad Krozingen ...

mehr