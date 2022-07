Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Diebstahl-Serie von Katalysatoren

Koblenz (ots)

Insgesamt fünf Diebstähle von Kfz-Teilen nahmen Einsatzkräfte der Polizei Koblenz am Montag, den 04.07.2022 auf. Bei den geparkten Pkw in Laubach, am Berliner Ring, in der Schützenstraße sowie in der Wismarer Straße wurde jeweils der Katalysator an der Auspuffanlage herausgeschnitten.

Der Tatzeitraum kann auf die Nacht von Sonntag, den 03.07.2022 auf den gestrigen Montag eingegrenzt werden. Die Polizei Koblenz fragt daher: Wer hat an den genannten Örtlichkeiten verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 entgegen unter: 0261-103-2510.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell