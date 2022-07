Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Nach Hüpfburg-Unfall: alle Kinder außer Lebensgefahr Polizei sucht Bilder und Videos

Gondershausen (ots)

Die Polizei Koblenz ist sehr froh melden zu können, dass die Kinder, die nach dem Hüpfburg-Unfall in Gondershausen in stationäre Krankenhausbehandlung eingeliefert werden mussten, alle außer Lebensgefahr sind. Vier der Kinder konnten sogar zwischenzeitlich schon wieder aus den Kliniken entlassen werden, bei zwei der Kinder steht dies evtl. für heute noch an.

Im Zusammenhang mit dem Vorfall bittet die Polizei Zeugen, die über Bilder oder auch Videoaufnahmen verfügen, diese für die Ermittlungen zur Verfügung zu stellen. Die Bilder bzw. Videos können im sog. "Hinweisportal" der Polizei Rheinland-Pfalz unter

https://rlp.hinweisportal.de

hochgeladen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell