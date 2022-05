POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unfall beim Ausparken

Karlsruhe (ots) - Leichte Verletzungen erlitten am Montagmittag zwei Radfahrer in Karlsruhe, als sie an einer Kreuzung miteinander kollidierten. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhren ein 70-jähriger Mann sowie ein 17 Jahre alter Jugendlicher mit ihren Fahrrädern kurz vor 12 Uhr jeweils einen Trampelpfad nahe der Rhode-Island-Allee. In der ...

