Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Überholer schneidet Autofahrerin und flüchtet (10.05.2022)

Hüfingen (ots)

Gefährlich überholt und anschließend einen Unfall verursacht hat ein flüchtiger Autofahrer am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Hüfingen-Behla und Hüfingen. Ein Unbekannter überholte kurz vor der Abzweigung nach Hüfingen eine in Richtung Donaueschingen fahrende 40-jährige VW Golf Fahrerin. Dabei fuhr er über eine Sperrfläche und schnitt beim Wiedereinscheren nach rechts das Auto der Frau. Diese musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach rechts ausweichen und kam von der Straße ab. Ihr VW prallte gegen eine Böschung, wodurch Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro entstand. Der Unfallverursacher hielt nicht an und fuhr in Richtung Donaueschingen weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07721 / 601-0, zu melden

