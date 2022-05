Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen und Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkene mit dem Auto unterwegs (10./11.05.2022)

Donaueschingen und Furtwangen (ots)

Gleich zwei betrunkene Autofahrer hat die Polizei bei Kontrollen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus dem Verkehr gezogen. Gegen Mitternacht kontrollierten die Beamten in Donaueschingen auf der Stadionstraße einen 36-jährigen Audi e-tron Fahrer. Der Mann stand erkennbar unter Alkoholeinfluss, was ein Test mit knapp zwei Promille bestätigte. Er musste sein Auto abstellen, eine Blutprobe über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird wegen Trunkenheitsfahrt ermittelt. Nicht besser erging es einer 66-jährigen Autofahrerin, die gegen 0.30 Uhr auf der Furtwangener Grieshaberstraße in eine Polizeikontrolle geriet. Nachdem den Polizisten Atemalkoholgeruch entgegenschlug, boten sie der Frau einen Alkoholtest an. Der ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille, weshalb die Fahrerin ihren Ford Fiesta abstellen musste. Auch bei ihr entnahm ein Arzt eine Blutprobe und die Beamten behielten den Führerschein ein. Sie muss nun ebenfalls mit einer Strafanzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell