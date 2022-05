Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis) Rentnerin fällt nicht auf Telefonbetrugsversuch herein (10.05.2022)

Königsfeld (ots)

Betrüger sind beim Versuch, eine ältere Frau am Telefon abzuzocken, an die Falsche geraten. Eine 82-Jährige erhielt einen Anruf, in welchem ihr ein Betrüger einen vermeintlichen Lottogewinn in Höhe von knapp 50.000 Euro in Aussicht stellte. Vor Auszahlung der Summe sollte die angerufenen jedoch "Google Play" Wertkarten im Wert von 850 Euro kaufen, um diese später einem Kurier zu übergeben. Die Seniorin fiel auf diesen Trick nicht herein und gab dem Anrufer zu verstehen, dass sie Anzeige bei der Polizei erstatten wird, was sie auch tat.

"Warum sollte ich vor Auszahlung eines Geldgewinns erstmal etwas bezahlen?" Wer sich diese einfache Frage stellt, erkennt sofort, dass sich hinter solchen vermeintlichen "Gewinnversprechen" immer eine Abzocke verbirgt. Egal, ob es sich um einen Lottogewinn oder eine Geldanlage handelt, oder auch beim Verkauf eines Autos: sobald der vermeintliche Erhalt von Geld an eine vorherige "Anzahlung" gebunden ist, sollten sämtliche Alarmglocken läuten!

Diese und andere hilfreiche Tipps gibt die Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de

