POL-ESW: Pressebericht vom 24.10.22

Wildunfall

Um 07:30 Uhr befuhr heute Morgen ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Wehretal die L 3300 von Weißenborn in Richtung Oberdünzebach. In der Gemarkung von Oberdünzebach kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Sachschaden am Pkw: ca. 100 EUR.

Fahren unter Drogen- oder Alkoholeinfluss

Ein 37-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard befuhr mit einem Pedelec am gestrigen Abend, um 20:00 Uhr, die Reichensächser Straße in Eschwege. Da er durch eine unsichere Fahrweise der Polizeistreife auffiel wurde er angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 37-Jährige unter dem Einfluss von illegalen Drogen (Haschisch und Amphetamine) unterwegs war, was auch der Fund von ca. 5 Gramm Amphetaminen bestätigte, so dass sich der 37-Jährige auch diesbezüglich verantworten musste.

Um 20:48 Uhr wurde gestern Abend in der "Neustadt" in Eschwege ein 56-Jähriger Eschweger auf einem Fahrrad fahrend kontrolliert, da auch er durch eine unsichere Fahrweise auffiel. Es stelle sich heraus, dass dieser unter Alkoholeinfluss das Rad fuhr. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,3 Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Polizei Sontra

Gegen Zaun gefahren

15.000 EUR Sachschaden entstand gestern Nachmittag bei einem Unfall, der sich in der Iftaer Straße in Rittmannshausen ereignete hat. Um 14:05 Uhr befuhr ein 44-Jähriger aus Mühlheim an der Ruhr mit einem Kleinbus die B 7 durch die Ortslage von Rittmannshausen. In Höhe Haus-Nr. 10 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Bundesstraße ab und fuhr gegen einen Gartenzaun und Hecke des dortigen Anwesens. Der Fahrer blieb unverletzt.

Wildunfall

Mit einem Wildschwein kollidierte gestern Abend, um 21:36 Uhr, ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Steinheim, als er auf der L 3245 zwischen Röhrda und Langenhain unterwegs war. Das Wildschwein lief anschließend weiter; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Diebstahl von Rollator

Am 21.10.22 wurde am Barbaraplatz in Sontra ein Rollator gestohlen. Die Geschädigte hatte diesen gegen 08:00 Uhr morgens vor die Haustür abgestellt und bemerkte dann um 13:00 Uhr, dass dieser offensichtlich gestohlen wurde. Eine Absuche im Umfeld verlief negativ. Schaden: 100 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Versuchter Einbruch; Sachbeschädigung

Angezeigt wurde am Wochenende ein versuchter Einbruch in ein Nebengebäude der katholischen Kirche in der Straße "Thingstätte" in Sontra. Danach haben unbekannte Täter versucht, zwischen dem 16.10.22 und dem 22.10.22, 09:45 Uhr, zwei Türen und drei Fenster aufzuhebeln, was jedoch misslang. Dabei wurde ein Sachschaden von ca. 3000 EUR angerichtet. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Vorfahrt missachtet

11.000 EUR Sachschaden sind die Folge eines Unfalls, der sich gestern Nachmittag auf der B 7 bei Hessisch Lichtenau ereignet hat. Gegen 14:48 Uhr befuhr ein 28-jähriger Eschweger mit seinem Pkw die B 7 in Richtung Eschwege und beabsichtigte in Höhe der Autobahnauffahrt "Ost" nach links abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Kleinbus, der von einem 41-Jährigen aus Niestetal gefahren wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Wildunfall

Zwischen Weißenbach und Trubenhausen (L 3239) kollidierte gestern Abend, um 21:04 Uhr, ein 59-Jähriger Pkw-Fahrer aus Helsa mit einem Wildschwein. Das Tier lief anschließend weiter; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Diebstahl aus Umkleidekabine

Während eines Fußballspiels am vergangenen Samstagnachmittag wurden in der Biegenstraße in Hessisch Lichtenau aus einer Umkleidekabine durch unbekannte Täter Wertgegenstände gestohlen. Dem Geschädigten wurden neben Fahrzeugpapieren und Autoschlüssel auch etwas Bargeld gestohlen. Schaden: 150 EUR. Hinweise: 05602/93930.

