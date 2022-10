Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 21.10.2022

Eschwege (ots)

Von der Fahrbahn abgekommen und auf Grünfläche im Kreisverkehr gelandet

Ein 25-jähriger Autofahrer aus den Niederlanden ist am Donnerstagabend gegen 19.54 Uhr in der Autobahnabfahrt der BAB 44 in Richtung Bischhausen aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann hatte laut Unfallbericht den dortigen Kreisverkehr offenbar zu spät wahrgenommen und war dann auf die Mittelinsel des Kreisverkehrs aufgefahren. Während an der Verkehrseinrichtung kein Schaden entstand, wurde das Auto mit 3000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen. Zudem musste der Wagen später abgeschleppt werden, da er nicht mehr fahrbereit war.

Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht und geflüchtet

Eine 57-jährige Autofahrerin aus Wahlhausen hat unter dem Einfluss von Alkohol gestern Morgen einen Unfall verursacht und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Später konnte sie an ihrer Wohnanschrift von den verständigten Beamten aus Thüringen angetroffen und einem Atemalkoholtest unterzogen werden, der einen Wert von 2,9 Promille ergab, woraufhin eine Blutentnahme bei der Frau angeordnet wurde. Gegen kurz vor 09.00 Uhr war die Frau von der B 27 aus Richtung Witzenhausen kommend nach Bad Sooden-Allendorf abgefahren und ohne anzuhalten vom B 27-Zubringer auf die Werrabrücke aufgefahren, wo sie mit einem bevorrechtigten 73-Jährigen aus Estorf (LK Stade) kollidierte, der mit einem Wohnmobil von der Werrabrücke seinerseits nach links auf den Zubringer zur Bundesstraße auffahren wollte. Die Frau fuhr nach der Kollision in Richtung Allendorf davon. Der Unfall wurde von einem Zeugen gemeldet, der die Verfolgung der Flüchtigen aufgenommen hatte und den verständigten Beamten dann die entsprechenden Hinweise zu dem Fahrzeug geben konnte. Der Schaden an dem Wohnmobil beläuft sich auf 10.000 Euro. Die Unfallverursacherin muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht verantworten.

Pkw zerkratzt; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in Meinhard-Frieda in der Uhlandstraße einen grauen Kia Stonic im Bereich der Beifahrerseite und der Motorhaube zerkratzt und dadurch einen Schaden von 3000 Euro angerichtet. Der Vorfall ereignete sich bereits zwischen Dienstagabend 18.00 Uhr und Mittwochnachmittag 14.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Sachbeschädigung durch Feuer; Polizei sucht Zeugen

In den Beruflichen Schulen in der Straße Südring in Eschwege haben unbekannte Täter in einem Aufzug im Treppenturm C mutwillig drei kleine und einen größeren Brandfleck auf dem Boden des Aufzugs verursacht. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Festgestellt wurde der Schaden am Donnerstag gegen 12.00 Uhr. Die Polizei in Eschwege hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Gas mit Bremse verwechselt

Eine 70-jährige Autofahrerin aus Bad Soden-Allendorf hat am Donnerstagmittag in Netra in der Straße "Am Kalkofen" laut Unfallbericht offenbar Gas mit Bremse verwechselt, so dass die Frau beim ihrem Ausparkvorgang versehentlich mit dem geparkten Auto einer 34-Jährigen aus dem Ringgau kollidierte. Dieser Pkw wurde zudem durch die Wucht des Aufpralls noch gegen einen weiteren Wagen katapultiert. Insgesamt verzeichneten die Beamten im Rahmen der Unfallaufnahme einen Schaden von 10.000 Euro.

Wildunfall

Am Mittwochabend ist ein 69-jähriger Autofahrer aus Österreich mit einem unbekannten Wildtier kollidiert, als der Mann gegen 19.20 Uhr auf der Kreisstraße K 23 zwischen Netra und Grandenborn unterwegs war. Das Tier entfernte sich nach der Kollision in unbekannte Richtung. Das Auto des Mannes wurde mit 1000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Körperverletzung, Häusliche Gewalt

Nachdem ein 43-jähriger Mann aus Großalmerode im Rahmen verbaler Streitigkeiten gegenüber seiner 34-jährigen Lebensgefährtin gewalttätig geworden war, mussten die Beamten der Polizeistation Hessisch Lichtenau in der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlichtend eingreifen und für eine räumliche Trennung sorgen. Um kurz vor 01.00 Uhr war es in einem Mehrfamilienhaus zu dem Vorfall gekommen, bei dem der Aggressor die 34-Jährige ins Gesicht geschlagen haben soll. Augenscheinlich trug die Frau bei dem Konflikt aber keine sichtbaren Verletzungen davon. Im Beisein der Beamten wurde eine räumliche Trennung der Streitparteien vollzogen, gegen den 43-Jährigen wurden in der Folge strafrechtliche Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet.

Polizei Witzenhausen

Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Grundstücksmauer geprallt

Am Donnerstagabend geriet ein 18-jähriger Autofahrer aus Neu-Eichenberg gegen 20.14 Uhr mit seinem Auto beim Befahren einer Bodenwelle ins Schleudern und kam letztlich nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er anschließend mit einer Grundstücksmauer kollidierte. Der Unfall ereignete sich im Bahnhofsweg in Neu-Eichenberg. Bei dem Vorfall wurde der Wagen mit einem massiven Frontschaden in Höhe von 5000 Euro in Mitleidenschaft gezogen. An der betroffenen Grundstücksmauer beziffert sich der Schaden auf 500 Euro.

Verkehrsunfallflucht und Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Witzenhausen wurde eine Verkehrsunfallflucht zur Anzeige gebracht, die sich am Donnerstag zwischen 06.15 Uhr und 11.15 Uhr auf dem Parkplatz des ehemaligen Amtsgerichts in der Walburger Straße in Witzenhausen ereignet haben soll. Auf dem Parkplatz wurde ein schwarzer VW Golf von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Außerdem stellte der Geschädigte später fest, dass das vordere amtliche Kennzeichen WIZ-NG 16 fehlte, so dass in dem Fall von einem Diebstahl ausgegangen wird. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

