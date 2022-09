Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gemeindegebäude- Zeugensuche

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter gelangten in der Zeit zwischen dem 05. September, 20.15 Uhr und gestern, 06.55 Uhr widerrechtlich in ein Gemeindegebäude in der Straße "Theodor-Neubauer-Park". Der oder die Unbekannten öffneten gewaltsam mehrere Türen und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden wird mit ungefähr 6.000 Euro beziffert. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0220503/2022) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell