Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Diebstahlshandlung

Gotha (ots)

Am 01. September, gegen 14.15 Uhr, räumte eine 64 Jahre alte Frau auf einem Parkplatz in der Harjesstraße ihren Einkauf in den Kofferraum ihres Fahrzeuges. Unter dem Vorwand Geld wechseln zu wollen, wurde die Frau von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Wie sich später herausstellte entwendete der Unbekannte die Debitkarte der 64-Jährigen. Das Wechselgesuch wurde offenbar von einer Frau beobachtet. Die unbekannte Frau ist ungefähr 50 Jahre alt, circa 165 cm groß und trug kurze Haare. Die Dame wird gebeten sich als Zeugin mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0216592/2022) in Verbindung zu setzen. (jd)

