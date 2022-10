Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 18.10.22

Eschwege (ots)

Auffahrunfall

Um 07:40 Uhr befuhr heute Morgen ein 65-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf die L 3239 von Kammerbach kommend in Richtung Bad Sooden-Allendorf. Eine vorausfahrende 30-Jährige aus der Gemeinde Berkatal musste ihr Auto verkehrsbedingt abbremsen, was der 65-Jährige zu spät bemerkte und mit seinem Klein-Lkw auffuhr. Der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben.

Radfahrer angefahren

Um 07:29 Uhr befuhr heute Morgen ein 69-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die Wahlhauser Straße in Bad Sooden-Allendorf und beabsichtigte nach links in die Waldisstraße einzubiegen. Dabei übersah er einen 36-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf, der den dortigen Zebrastreifen auf einem Fahrrad fahrend überquerte. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 100 EUR angegeben.

Unfall beim Ausparken

Um 15:20 Uhr fuhr gestern Nachmittag eine 34-Jährige aus Eschwege mit ihrem Auto gegen einen Poller, nachdem sie in der Straße "Unter dem Berge" in Eschwege ausparkte. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 600 EUR.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird heute Morgen aus der Gartenstraße in Grebendorf gemeldet. Zwischen 07:30 Uhr und 08:30 Uhr wurde ein dort geparktes Firmenfahrzeug in Höhe der Haus-Nr. 5 - 7 angefahren und auf der rechten Fahrzeugseite (Außenspiegel, Kotflügel, Stoßstange) beschädigt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Körperverletzung

Bei einem Streit bezüglich der gemeinsamen Nutzung eines Briefkastens gerieten gestern Nachmittag, um 14:39 Uhr, drei Bewohner eines Hauses in der Mangelgasse in Eschwege in Streit. Im Verlauf der zunächst verbalen Streitigkeiten wurde dann ein 25-Jähriger durch einen 29-Jährigen und dessen 25-jährigen Bruder festgehalten und mit den Fäusten gegen den Oberkörper geschlagen.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 07:20 Uhr befuhr heute Morgen eine 23-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw die L 3249 zwischen Eltmannsee und Diemerode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das sich anschließend entfernte und nicht mehr aufgefunden werden konnte. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR.

Sachbeschädigung an Pkw

Angezeigt wurde gestern noch eine Sachbeschädigung, die sich zwischen dem 14.10.22, 18:15 Uhr und dem 15.10.22, 11:00 Uhr auf dem Parkplatz am Bahnhof in Sontra ereignet hat. In diesem Zeitraum wurde ein blauer Seat Leon beschädigt. Unbekannte zerkratzten beide Scheiben auf der Beifahrerseite und hinterließen einen 70 cm langen Krater auf dem Fahrzeugdach. Sachschaden: ca. 1000 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Brand

Um 16:13 Uhr wurde gestern die Polizei/ Feuerwehr alarmiert, nachdem in der Kasseler Straße bei einer dortigen Firma über den Brandmelder ein Feuer gemeldet wurde. Die alarmierte Feuerwehr bestätigte den Brand. Aus einem Kellerraum des Firmengebäudes drang zu diesem Zeitpunkt Rauch aus, auch hatte die Sprinkleranlage ausgelöst. Nachdem der eigentliche Brandort in einem Heizkraftwerk lokalisiert werden konnte, stellte sich heraus, dass im dortigen "Brennerraum" eine Maschine (Schaltkasten) durch einen technischen Defekt in Brand geraten war. Es entstand durch das Feuer ein Sachschaden von ca. 40.000 EUR. Gebäudeschaden entstand nicht. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Witzenhausen und Hundelshausen mit ca. 30 Einsatzkräften sowie vorsorglich zwei Rettungswagen.

