POL-ESW: Pressebericht vom 17.10.22

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall unter Einfluss von Drogen

10.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Morgen am "Hoheneicher Rondell" ereignete. Um 06:48 Uhr befuhr eine 20-Jährige aus Bad Hersfeld mit ihrem Pkw die B 452 von Reichensachsen aus in Richtung Hoheneiche. In Höhe der dortigen Ampel kam sie mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Ampel. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf THC, worauf eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Die beschädigte Ampel wurde durch die Straßenmeisterei außer Betrieb gesetzt, eine entsprechende Beschilderung aufgestellt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Unfall beim Einfahren

Um 14:45 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag ein 45-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit seinem Pkw in der Straße "Hinter der Schule" / in Höhe Ernteweg in Eltmannshausen in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei übersah er den Pkw einer 47-jährigen Eschwegerin, die vom Ernteweg in der Straße "Hinter der Schule" einfuhr. Der Sachschaden wird mit ca. 6000 EUR angegeben.

Unfallflucht

Ein 83-Jähriger aus Eschwege fuhr gestern Mittag, um 12:25 Uhr, mit seinem Pkw in der Döhlestraße in Eschwege rückwärts und übersah dabei einen geparkten VW Touran, der im Bereich der Fahrertür leicht beschädigt wurde. Anschließend fuhr der 83-Jährige weiter, ohne sich um den Schaden von ca. 300 EUR zu kümmern. Da der Vorfall durch Zeugen beobachtet wurde, konnte der Verursache schnell ermittelt werden.

Körperverletzung

In der Marktstraße in Eschwege kam es vergangenen Nacht zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 36-Jährigen und einem 51-Jährigen, beide in Eschwege wohnhaft. Gegen 00:43 Uhr gerieten die beiden Personen zunächst in einer Spielbank verbal aneinander, da der 51-Jährige entgegen der Hausordnung sein Handy nutzte. Durch eine Angestellte wurden beide daraufhin nach draußen verwiesen. Dort schlug der 36-Jährige dann den 51-Jährigen gegen den Kopf, worauf dessen Brille kaputtging. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde auch die Jacke des 36-Jährigen beschädigt, worauf sich auch diesbezüglich beide Beteiligten anzeigten. Oberflächliche Verletzungen waren bei Anzeigenaufnahme nicht festzustellen; der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben.

Diebstahl eines Fernsehers

Zwischen dem 15.10.22, 20:30 Uhr und dem 16.10.22, 13:15 Uhr betraten unbekannte Täter eine Gartenanlage am Leuchtberg (Schützenweg) in Eschwege. Aus einem unverschlossenem Vorbau wurde dann ein Fernseher samt Receiver gestohlen. Der Schaden wird mit 350 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Unfall beim Vorbeifahren

Um 16:55 Uhr wurde gestern Nachmittag eine Unfallflucht aus der Fuldaer Straße in Sontra gemeldet. Beim Vorbeifahren an einem geparkten BMW X 1 wurde dessen linker Außenspiegel abgefahren, wodurch ein Sachschaden von ca. 800 EUR an dem BMW entstand. Der Unfall ereignete sich in Höhe Haus-Nr.: 40. Hinweise: 05653/97660.

Unfall beim Einparken

In der Knappenstraße in Sontra parkte gestern Nachmittag, um 15:05 Uhr, ein 62-Jähriger aus Cornberg mit seinem Pkw hinter einem abgestellten Pkw-Anhänger ein. Dabei streifte er mit seinem Fahrzeug den Anhänger, wodurch ein Sachschaden von ca. 800 EUR entstand.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 09:30 Uhr befuhr gestern Morgen eine 41-jährige Pkw-Fahrerin aus Waldkappel die L 3249 von Walburg in Richtung Küchen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, welches den Aufprall nicht überlebte. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

PC und Fernseher gestohlen

Auf noch nicht näher bekannte Art und Weise gelangten unbekannte Täter in das Schulgebäude der Grundschule in der Schulstraße in Fürstenhagen. Dort wurden dann insgesamt sechs Computer sowie zwei größere Fernseher entwendet. Die Tat soll sich zwischen dem 14.10.22, 16:30 Uhr und dem 15.10. 22, 11:00 Uhr ereignet haben. Durch den Diebstahl entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR. Hinweise: 05653/93930.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

