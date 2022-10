Polizei Eschwege

POL-ESW: Kripo Eschwege sucht nach Pkw-Brand in Bad Sooden-Allendorf nach weiteren Zeugen und einem Ersthelfer bei den Löscharbeiten

Eschwege (ots)

Am Mittwochabend, 05.10.2022, ist die Polizei nach Bad Sooden-Allendorf in die Bertram-Schrot-Straße gerufen worden, nachdem es dort zum Brand eines Pkw`s gekommen war.

Gegen 21.50 Uhr war der Vorfall der Polizei in Eschwege zur Kenntnis gelangt, woraufhin die Eschweger Beamten die besagte Örtlichkeit aufsuchten, wo bereits die Feuerwehr damit befasst war, einen vormals geparkten und weggerollten Pkw Dacia Sandero abzulöschen.

(s. auch PM vom 06.10.2022, 11:56 Uhr)

Wie sich bei der Untersuchung am Brandort herausstellte, war der Dacia von Unbekannten mittels eines Brandbeschleunigers mutmaßlich im Bereich der Vorderachse in Brand gesetzt worden, von wo aus sich der Brand bis in den Motorraum und zur Batterie ausgebreitet hatte, die dadurch ebenfalls in Brand geraten war. Infolge des Brandgeschehens rollte der Dacia zunächst ein Stück die Straße entlang, kam dann aber nach wenigen Metern wieder zum Stillstand, wo die Einsatzkräfte der Feuerwehr dann die Brandbekämpfung aufnehmen und den brennen Wagen zeitnah ablöschen konnten.

Der durch den Brand entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro. In der Folge hat dann die Kriminalpolizei in Eschwege die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen.

>>>Kripo sucht nach einem Ersthelfer, der selbständig den Brand löschen wollte

Wie die Beamten vom Fachkommissariat für Branddelikte mitteilen, ergaben sich im Rahmen von Zeugenbefragungen erste Hinweise in dem Fall, denen nun weiter nachgegangen wird. Von weiterer Bedeutung könnten dabei eventuell auch die Angaben einer bislang unbekannten männlichen Person sein, von der die Beamten allerdings nur wissen, dass diese aufgrund des Brandgeschehens an dem Abend bei einem Wohnhaus in der Bertram-Schrot-Straße geklingelt hatte. Offenbar hatte der Mann zuvor erfolglos versucht, den Brand selbständig zu löschen und wollte die dortigen Bewohner daher um weitere Hilfsmittel bitten. Als ihm daraufhin mitgeteilt wurde, dass bereits die Feuerwehr verständigt und unterwegs sei, sah der Mann keine weitere Notwendigkeit mehr für sein eigenes Handeln und verließ schließlich den Ort des Geschehens, ohne das Eintreffen der Feuerwehr und Polizei abzuwarten.

Die Ermittler des Fachkommissariats erhoffen sich von diesem Unbekannten oder auch anderen, namentlich noch unbekannten Zeugen sachdienliche Hinweise und bitten um Kontaktaufnahme unter der Nummer 05651/925-0.

