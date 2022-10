Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 13.10.22

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Um 13:40 Uhr befuhr gestern Mittag ein flüchtiger Verkehrsteilnehmer die Honer Straße in Oberhone, vermutlich in Richtung Reichensachsen. In Höhe der Hausnummer 1 kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und fuhr das dort befindliche Verkehrszeichen (Warnbake) um, wodurch Sachschaden entstand. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfälle

Um 05:51 Uhr befuhr heute Morgen eine 48-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw von Stolzhausen in Richtung Gehau. Ca. 300 Meter vor der Ortslage von Gehau überquerte eine Gruppe Hirsche die Fahrbahn. Die 48-Jährige konnte einen Zusammenprall mit einem der Tiere nicht verhindern. Der Hirsch wurde über die Motorhaube aufgeladen und stieß mit dem Geweih gegen die Frontscheibe. Der Pkw wurde dabei stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Hirsch rappelte sich wieder auf und lief davon.

Mit einem Reh kollidierte am gestrigen Abend ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Treffurt, der auf der B 250 von Treffurt in Richtung Wanfried unterwegs war. Zwischen den Einmündungen nach Großburschla und Altenburschla kam es zum Zusammenstoß mit dem Reh, das dadurch tödlich verletzt wurde. Am Auto entstand ein Sachschaden von 3000 EUR.

Mit einem Waschbären kollidierte am 12.10.22, um 04:30 Uhr, ein 47-Jähriger aus Eschwege, der auf der L 3242 in Richtung Frankershausen unterwegs war. Der Waschbär lief danach davon; am Pkw entstand ein Sachschaden on ca. 1500 EUR.

Diebstahl einer Geldbörse

Im Aldi-Markt in der Dünzebacher Straße in Eschwege ereignete sich am gestrigen Mittag der Diebstahl einer Geldbörse. Gegen 13:15 Uhr hielt sich eine 74-Jährige aus Sontra zum Einkauf in dem Markt auf. Als sie Ware aus einem höheren Regal entnehmen wollte, wurde ihr das Portmonee aus der Handtasche gestohlen. Darin befanden sich neben den Ausweisen auch ca. 60 EUR Bargeld. Durch Zeugen wurden zwei Tatverdächtige wie folgt beschrieben: männlich, ca. 180 cm groß, mittleres Alter (keine genauere Einschätzung), schmale Gestalt, dunkle kurze Haare, blaue Jacke, sprach gut deutsch. weiblich, ca. 175 cm groß, ebenfalls mittleres Alter, normale Gestalt, blonde Haare (etwas länger), hellgraue Jacke. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Ehrlicher Finder

Bei der Polizeistation in Eschwege wurde am gestrigen Nachmittag durch einen ehrlichen Finder aus Eschwege ein Portmonee abgegeben, das der 26-Jährige, gegen 15:30 Uhr, in einem Bekleidungsgeschäft in der Niederhoner Straße in Eschwege aufgefunden hatte. Neben wichtigen Dokumenten befanden sich auch 265 EUR Bargeld in der Geldbörse. Diese konnte dann dem Verlierer, einem 70-Jährigen aus Eschwege, wieder ausgehändigt werden.

Polizei Sontra

Körperverletzung

In der Gemeinschaftsunterkunft am Marktplatz in Sontra kam es gestern Abend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern. Gegen 20:15 Uhr gerieten ein 42-Jähriger und ein 31-Jähriger in Streit, in deren Verlauf der 42-Jährige den 31-Jährigen mit einer hölzernen Lampe gegen den Hinterkopf schlug, wodurch dieser eine blutende Kopfwunde erlitt und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht werden musste. Da der 42-Jährige zudem mit einem Brotmesser gedroht haben soll, wird neben einem Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung auch ein Verfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Um 13:15 Uhr befuhr gestern Mittag ein 76-Jähriger aus Göttingen mit seinem Pkw das Tankstellengelände in der Walburger Straße in Witzenhausen. Nach dem Tanken und Bezahlen setzte er mit seinem Pkw zurück, da sich zwischenzeitlich ein anderes Auto davorgestellt hatte. Beim Rückwärtsfahren stieß der Pkw gegen eine Zapfsäule, wodurch ein Sachschaden von ca. 300 EUR entstand. Der Fahrer fuhr anschließend davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern; der Unfall wurde jedoch aufgezeichnet.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell