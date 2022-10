POL-ESW: Pressebericht 12.10.2022

Polizei Eschwege

E-Scooter geklaut; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben aus der Fahrradgarage einer Klinik in der Berliner Straße in Bad Sooden-Allendorf einen E-Scooter der Marke Prophete mit dem Kennzeichen 534-WPO im Wert von 700 Euro geklaut. Die Tat ereignete sich am Montag zwischen 10.00 Uhr und 10.15 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Auffahrunfall

Ein 29-jähriger Autofahrer aus Eschwege ist gestern Mittag gegen 12.50 Uhr auf den Pkw einer 43-Jährigen aus Meinhard aufgefahren. Die Frau war auf der B 7 von Wichmannshausen in Richtung Hoheneiche unterwegs und musste aufgrund von stockendem Verkehr plötzlich abbremsen, was der ihr nachfolgende 29-Jährige zu spät erkannt hatte. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von insgesamt 1000 Euro. Die 43-Jährige klagte an der Unfallstelle zudem über Nackenschmerzen und wollte sich später noch in ärztliche Behandlung begeben.

Wildunfall

Am Dienstagmittag ist ein 41-jähriger Autofahrer aus Gleichen (LK GÖ) auf der B 27 zwischen Albungen und Bad Sooden-Allendorf einem Fuchs ausgewichen, der gegen 12.05 Uhr die Fahrbahn überquerte. In der Folge kollidierte der 41-Jährige dann mit der Leitplanke, wodurch er insgesamt ein Unfallschaden von 3000 Euro verursachte.

Wildunfall

Bereits am Montagabend ist eine 43-jährige Autofahrerin aus Spangenberg auf der Landesstraße L 3226 mit einem Reh kollidiert, das anschließend das Weite suchte. Die Frau war gegen 20.30 Uhr von Waldkappel-Gehau nach Herlefeld unterwegs, als das Tier die Fahrbahn überquerte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro.

Unterschlagung von Brieftasche; Polizei sucht Zeugen

Eine 76-jährige Frau aus Eschwege hat letzte Woche Dienstag zwischen 14.40 Uhr und 15.30 Uhr bei dem Besuch eines Kreditinstitutes in der Forstgasse in Eschwege ihre Geldbörse vmtl. auf dem Schalter eines EC-Automaten liegen lassen. Als sie den Verlust bemerkte und danach suchte, konnte sie das Portmonee allerdings nicht mehr auffinden. Letztlich brachte sie den Verlust am gestrigen Dienstag als Unterschlagung zur Anzeige, nachdem weder bei der Polizei noch dem Fundbüro ihre Geldbörse als Fundsache abgegeben worden war. Neben Bargeld waren u.a. noch der Ausweis, Bank-und EC-Karten und die Krankenkassenkarte in der Geldbörse enthalten. Der Schaden beläuft sich auf knapp 600 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Abfälle illegal entsorgt; Polizei sucht Zeugen

Etwas abseits der Landesstraße L 3468 in der Gemarkung von Witzenhausen-Ellerode haben Unbekannte offenbar mehrere Behälter mit Schadstoffflüssigkeiten (Öle und Lacke) verbotswidrig in einem Gebüsch entsorgt. Festgestellt wurde der Vorfall am Dienstag gegen 12.25 Uhr. Wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen sind nun strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen worden. Hinweise nimmt entweder die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0 entgegen oder die Kripo in Eschwege unter 05651/925-0.

