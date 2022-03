Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Volltrunkener Kraftfahrzeugführer

Bad Salzungen (ots)

Am späten Freitagabend konnte ein aufmerksamer Bürger in Immelborn die Benutzung eines Kraftfahrzeuges durch eine vermeintlich volltrunkene Person nicht verhindern und informierte die Polizei in Bad Salzungen. Zum Einsatz gekommene Beamte konnten das Kraftfahrzeug in der Hersfelder Straße einer Kontrolle unterziehen. Der freiwillige Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von 2,15 Promille. Daraufhin wurde der Fahrer dieses Kraftfahrzeuges zu einer Blutentnahme ins Klinikum Bad Salzungen verbracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell