Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrerflucht

B89 - Belrieth (ots)

Am 25.03.2022 gegen 12:00 Uhr befuhr der 25 jährige Fahrer eines blauen Lkw die B89 aus A71 kommend in Fahrtrichtung Belrieth. Etwa 100m nach der Autobahnabfahrt kamen ihm zwei Fahrzeuge nebeneinanderfahrend entgegen. Ein weißer Kia war dabei einen anderen Pkw zu überholen und missachtete dabei die durchgezogene Sperrlinie. Der Lkw-Fahrer wich dem ihm entgegenkommenden weißen Kia aus und kollidierte dadurch mit der rechten Leitplanke. Nur aufgrund des gedankenschnellen Handelns des Lkw-Fahrers konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Am Lkw und an der Leitplanke entstand ein Gesamtschaden von etwa 8000,-EUR. Der Kia-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Da er jedoch eine Unfallursache setzte, unterlag er der Pflicht seine Beteiligung am Unfall ordnungsgemäß anzugeben. Die Beamten der PI Schmalkalden-Meiningen haben daher ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und bitten um Mithilfe bei der Identifizierung des Fahrers und des Pkw. Speziell der Fahrer des vom weißen Kia überholten Fahrzeugs wird gebeten sich zur Aufhellung des Sachverhalts bei der PI Schmalkalden-Meiningen zu melden. (Tel. 03693-591-224)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell