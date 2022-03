Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb mit Vorliebe zu teuren Düften gestellt

Suhl / Schleusingen (ots)

Zwei Mitarbeiterinnen einer Drogeriemarktkette gelang es am Samstag gegen 13:30 Uhr in Schleusingen einen männlichen 38-jährigen Ladendieb auf seiner Flucht zu stellen. Zuvor bemerkte eine der Mitarbeiterinnen, wie der Täter mehrere Parfümflaschen in seinem Rucksack verstaute und anschließend fluchtartig das Geschäft verließ ohne die Ware zu bezahlen. Daraufhin nahmen die beiden Frauen die Verfolgung des Täters auf und stoppten ihn. Bis zum Eintreffen der Polizei erhielten die Damen zur Verhinderung der Flucht des Täters Unterstützung durch herbeigerufene Passanten. Im Rucksack fanden die Beamten dann 8 Parfümflaschen im Gesamtwert von mehr als 400 Euro. Den Rucksack hatte der Täter zuvor so präpariert, dass beim Durchlaufen des Kassenbereiches kein Alarm ausgelöst werden konnte. Trotz des Erfolges warnt die Polizei, auf Grund der möglichen und nicht immer gleich erkennbaren Eigengefährdung, einen oder mehrere Täter auf eigene Faust zu stellen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell