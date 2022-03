Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brücke beschädigt - LKW zu groß

Ritschenhausen (ots)

Am 25.03.0222 ereignete sich gegen 13:00 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Ritschenhausen. Ein Lkw mit Siloaufbau und Holzpellets gefüllt durchfuhr die Bahnunterführung in der Ortslage. Er missachtete jedoch die Warnschilder bezüglich der zugelassenen Fahrzeughöhe. Der Silotank kollidierte in der Folge mit der Unterführung, wodurch der Silotank aufgerissen und die Unterführung leicht beschädigt wurde. Die Bahnstrecke Ritschenhausen - Obermaßfeld wurde für etwa eine halbe Stunde gesperrt. Die Schäden an der Unterführung wurden durch den Notfallmanager der Deutschen Bahn geprüft und schließlich konnte Entwarnung gegeben werden, sodass der normale Bahnbetrieb wieder aufgenommen werden konnte. Die Beschädigung am Silotank des LKW führte nicht zu einem Verlust der Ladung, sodass nach erneuter Sicherung des Risses die Fahrt fortgesetzt wurde. Am Lkw entstand ein Schaden von etwa 45.000 EUR. Der Schaden an der Brücke konnte noch nicht abschließend beziffert werden. Der Fahrer des Lkw muss sich nun im Rahmen eines gegen ihn eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

