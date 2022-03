Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Täter prügelt unvermittelt auf Passanten ein

Suhl/Hildburghausen (ots)

Am Samstagabend um 18:45 Uhr wurde in Hildburghausen ein 39-jähriger Mann Opfer einer Gewaltstraftat. Der Geschädigte wurde im Kreuzungsbereich Armin-Human-Straße / Wilhelm Rathke Straße durch den Täter von hinten kommend verbal attackiert. Als sich der 39-jährige Mann daraufhin umdrehte, verpasste der Angreifer ihm unvermittelt einen Kopfstoß und mehrere Schläge mit den Fäusten. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen im Bereich des Kopfes. Durch vorbeifahrende Passanten wurde über Notruf die Polizei informiert. Daraufhin flüchtete der Täter in Richtung Buchweg. Der Täter wurde durch den Geschädigten wie folgt beschrieben: männlich, zirka 1,80 m groß, schlanke Gestalt, scheinbares Alter 30-35 Jahre, dunkles Haar zu einem Zopf gebunden, an den Seiten kurz, ungepflegter Mehrtagebart, Bekleidung: schwarzer Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift auf dem Rücken und Ärmeln, schwarze Hose.

