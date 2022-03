Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Suhl (ots)

Am Freitag, den 25.03.2022 kam es gegen 11.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes Am Königswasser in Suhl zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort abgestellter PKW Ford Kuga wurde im Frontbereich durch ein anderes unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000.- Euro

