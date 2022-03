Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geschwindigkeitskontrolle

Eisfeld/Waffenrod (ots)

Am Samstag den 26.03.2022 wurde durch die Beamten der PI Hildburghausen in der Ortslage Waffenrod eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Die für Ausflügler beliebte Ortsdurchfahrt ist als Tempo-30-Zone deklariert und oft Ärgernis für die Bewohner der Ortslage, da sich viele der Durchfahrenden nicht an diese Vorgabe halten. Somit wurde die Maßnahme der Beamten wohlwollend durch die Anwohner begrüßt. Insgesamt wurden an diesem Nachmittag 14 Verkehrsteilnehmer mit zu hoher Geschwindigkeit festgestellt. Die schnellste Verkehrsteilnehmerin wurde mit Tempo 60 gemessen und noch vor Ort gestoppt und ihr die Verkehrsordnungswidrigkeit eröffnet. Die Dame erwartet nun ein Bußgeld von 180 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell