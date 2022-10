Polizei Eschwege

POL-ESW: Raub

Eschwege (ots)

37-Jähriger überfallen

Wegen Raubes ermittelt die Kriminalpolizei, nachdem vergangene Sonntagnacht (09.10.22), gegen 00:45 Uhr, ein 37-Jähriger aus Eschwege von mehreren Jugendlichen zusammengeschlagen wurde. Nach Angaben des Geschädigten war er in der Nacht noch mal "an die frische Luft gegangen". Im Bereich der "Zweiten Wiesenstraße" traf er auf eine kleinere Personengruppe von augenscheinlich Jugendlichen. Diese seien dann auf ihn zugegangen und haben ihn grundlos zusammengeschlagen. Als er auf dem Boden lag wurde zusätzlich noch auf ihn eingetreten. Dabei zog er sich eine schwere Augenverletzung und Prellungen im Bereich des Oberkörpers und am Kopf zu. Eine Tasche, die er beim Spaziergang mitführte, wurde ihm im Anschluss gestohlen. In dieser befanden sich Zigaretten und ca. 10 Euro Bargeld.

Eine nähere Beschreibung der Täter, es soll sich um zwei oder drei männliche Personen gehandelt haben, war dem Geschädigten auch in der heutigen Vernehmung nicht möglich. Eine Absuche nach dem genauen Tatort durch die ermittelnden Beamten ergab - aufgrund der vorgefundener Blutspuren - den rückwärtigen Bereich der Stadthalle zwischen den dortigen Parkplätzen und dem Fußweg zur "Zweiten Wiesenstraße".

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 05651/9250.

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell