Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Wohnung - Täter flüchtet vor Eigentümerin

Hamm-Mitte (ots)

Ein unbekannter Täter brach am Montag, 13. Dezember, in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 13.30 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Caldenhofer Weg ein. Er gelangte durch das Aufhebeln eines Fensters in das Innere.

Nachdem die Eigentümerin den Einbruch bemerkte und sich sicher war, dass sich niemand mehr in der Wohnung befand, rief sie die Polizei.

Der besonders dreiste Einbrecher kehrte jedoch zurück und konnte durch die 60-jährige Wohnungsinhaberin im Schlafzimmer stehend entdeckt werden - der Einbrecher erschreckte sich und suchte Weite durch das Schlafzimmerfenster.

Der Unbekannte ist männlich, zirka 26 Jahre alt, 1,70 Meter groß, hat eine schlanke Statur und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Wollmütze, einer schwarzen OP-Maske, einer "Scottish Jacket" in schwarz-weiß kariert, einer zerrissenen hellen Jeans und einem schwarzen Rucksack bekleidet.

Angaben zum Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden.

Hinweise zu dem flüchtigen Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

