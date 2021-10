Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Radfahrerin gestürzt

Appenweier (ots)

Bei einem Sturz am heutigen Dienstagmorgen verletzte sich eine Radfahrerin leicht. Aus noch nicht bekannter Ursache stürzte die 50-Jährige gegen halb 10 Uhr bei einem Abbiegevorgang in der Ortenauer Straße. Die Frau wurde in ein Klinikum gebracht. /sch

