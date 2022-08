Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht nach Tankstellenüberfall mit Bild des Täters nach Zeugen -#polsiwi

Siegen-Seelbach (ots)

Am 08.08.2022 berichtete die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein bereits über einen Raubüberfall auf eine Tankstelle in Siegen-Seelbach. Der Überfall ereignete sich am Sonntagmorgen (07.08.2022) um 07:45 Uhr. Ein Täter bedrohte eine Kassiererin mit einer Schusswaffe und erbeutete Bargeld und Zigaretten. Anschließend flüchtete er fußläufig in Richtung Trupbach.

Näheres siehe hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/5292116

Mittlerweile konnte ein Gerichtsbeschluss zur Veröffentlichung von Bildern des Tatverdächtigen erwirkt werden.

Die Bilder können unter folgendem Link eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/85486

Der Räuber kann wie folgt beschrieben werden: - männliche Person - helle Haut - ca. 165 - 175 cm groß - normale Statur - blaue Augen - trug zur Tatzeit einen uni-schwarzfarbenen Hoddie mit dunklem kleinen Emblem an der linken Brustseite, eine blaue Jeans, dunkle Schuhe mit weißer Sohlenumrandung und heller Sohle und braunem Streifen im hinteren Schuhbereich.

Der Täter führte eine Handfeuerwaffe mit. Außerdem hatte er eine rot-/orangefarbene Plastiktüte von TK-Maxx dabei, in welcher er seine Beute abtransportierte.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kann Angaben zu der Person machen? Hinweise werden unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 entgegen genommen.

