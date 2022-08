Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Motorrad mit über 100 km/h in Ortschaft geblitzt -#polsiwi

Netphen-Salchendorf (ots)

Am Montagnachmittag (15.08.2022) blitzte die Polizei ein Motorrad mit 101 km/h in Netphen-Salchendorf.

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde führte am Montagnachmittag über gut vier Stunden Radarmessungen im Bereich der Rudersdorfer Straße durch. Etwas mehr als 1.400 Fahrzeuge passierten die Messstelle, in 150 Fällen wurde der Blitz ausgelöst. Neben 40 schriftlichen Verwarnungen gab es zehn Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Bei drei Fahrzeugführern droht ein Fahrverbot. Kopfschütteln löste ein Motorrad aus Rüdesheim aus, der mitten am Tag mit über 100 km/h durch den Ort fuhr. Auf dem Display des Radargerätes standen letztlich 101 km/h zu Buche. Der Bußgeldkatalog sieht als Regelsatz bei einem derartigen Geschwindigkeitsverstoß zwei Punkte in Flensburg, zwei Monate Fahrverbot sowie 560 Euro Bußgeld vor. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Geschwindigkeit die Hauptunfallursache bei schweren Verkehrsunfällen ist. Bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h beträgt nach Faustformel der Anhalteweg 130 Meter. Ein rechtzeitiges Reagieren auf einen unerwarteten Verkehrsvorgang wäre dem Motorradfahrer hier kaum möglich gewesen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell