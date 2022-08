Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Einfamilienhaus - #polsiwi

Siegen (OT Kaan-Marienborn) (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitag (12.08.2022) in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Ellenberg" in Siegen-Kaan-Marienborn eingebrochen.

Die Bewohner hatten das Haus morgens gegen 08:30 Uhr verlassen. Bei ihrer Rückkehr gegen 19 Uhr stellten sie fest, dass die Täter sämtliche Räume durchwühlt haben. Nach ersten Erkenntnissen sind Bargeld, Schmuck und Uhren entwendet worden.

Die Kriminalpolizei in Siegen bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

