POL-SI: Unbekannte Täter erbeuten Geldbeutel - #polsiwi

Bad Berleburg (ots) - Am Mittwochabend (10.08.2022) haben unbekannte Täter in Bad Berleburg einen 17-Jährigen angegriffen und eine Uhr erbeutet. Gegen 22 Uhr sprach eine Personengruppe den jungen Mann im Bereich der Hauptschule in der Hermann-Böttger-Straße an. Die Täter gaben an, Probleme mit einem PKW zu haben. Als sich der 17-Jährige den Unbekannten näherte, griffen sie ihn an. Sie erbeuteten eine Uhr. Außerdem ...

