Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Zigarettenautomat gesprengt; Soltau: Drogentest positiv

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 27.12.2021 Nr. 1

25.12 / Zigarettenautomat gesprengt

Bad Fallingbostel: Am vergangenen Wochenende, vermutlich am späten Samstagabend, gegen 23.30 Uhr, sprengten Unbekannte einen an einer Hauswand angebrachten Zigarettenautomaten an der Heidmarkstraße. Dabei wurden ein in der Nähe abgestellter Pkw sowie die Hauswand beschädigt. Über Menge der erbeuteten Zigaretten und Höhe des Bargeldes können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720.

26.12 / Drogentest positiv

Soltau: Polizeibeamte kontrollierten am Sonntagmittag, gegen 13.00 Uhr einen Autofahrer auf der Weinligstraße. Der Mann führte einen Drogentest durch, der positiv auf THC reagierte. Die Polizisten ließen eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren ein.

