Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 12.10.2022 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Kurt-Holzapfel-Straße in Eschwege ist ein geparkter weißer Opel Corsa von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. An dem Corsa befindet sich ein frischer Schaden im Heckbereich der sich auf 700 Euro beläuft. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen zwischen 07.00 Uhr und 10.30 Uhr. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell