Polizei Aachen

POL-AC: Einbruch in Tankstelle

Herzogenrath (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht gegen 02.35 Uhr in eine Tankstelle in der Geilenkirchener Straße eingebrochen. Sie verschafften sich Zugang, indem sie einen Gullideckel gegen die gläserne Eingangstür warfen. Nach der Tat flüchteten beide in einem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern, dem Fahrzeug oder der Fluchtrichtung abgeben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-33401 oder (außerhalb der Bürozeiten) 0241/9577-34210 zu melden. (am)

