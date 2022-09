POL-AC: Auto und Bargeld geraubt

Aachen (ots) - Nach einem Fahrraddiebstahl in der Kurfürstenstraße ist der Dieb durch Videoaufnahmen identifiziert worden. In seiner Vernehmung gab der 32-jährige Mann dann die Anschrift preis, an der er das gestohlene Rad verkauft hatte. Gestern (20.9.22) durchsuchten nun Polizeibeamte der "EG Bike" die Wohnung eines Ehepaares in der Aachener Innenstadt. Dabei ...

mehr