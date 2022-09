Polizei Aachen

POL-AC: Polizei lässt Hehler auffliegen - Besitzer von zwei Fahrrädern gesucht

Aachen (ots)

Nach einem Fahrraddiebstahl in der Kurfürstenstraße ist der Dieb durch Videoaufnahmen identifiziert worden. In seiner Vernehmung gab der 32-jährige Mann dann die Anschrift preis, an der er das gestohlene Rad verkauft hatte.

Gestern (20.9.22) durchsuchten nun Polizeibeamte der "EG Bike" die Wohnung eines Ehepaares in der Aachener Innenstadt. Dabei wurden insgesamt fünf Fahrräder gefunden und sichergestellt. Das Hehlerpaar (ein 52-jähriger Mann und eine 32-jährige Frau) war geständig und bestätigte, die gestohlenen Fahrräder von dem ermittelten Dieb gekauft zu haben.

Zu zwei dieser Fahrräder liegen derzeit noch keine Diebstahlsanzeigen vor. Es handelt sich um ein einfaches, blaues Damenfahrrad und ein weißes Kinder-Mountainbike. Wer sein Fahrrad vermisst und genaue Angaben zu den Rädern machen kann, kann sich direkt bei der EG Bike (0241-9577-33260) melden. (sk)

