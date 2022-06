Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.06.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Sontheim: Kind angefahren und geflüchtet

Die Fahrerin eines älteren, grünen Opels sorgte am Dienstagmorgen für den Sturz zweier Kinder in Heilbronn-Sontheim. Ein 11-Jähriger und ein weiteres Kind fuhren mit dem Fahrrad auf der Kolpingstraße in nördliche Richtung auf dem Fahrradweg. An der Kreuzung zur Sontheimer Brücke fuhren die beiden gegen 7.45 Uhr an der grün zeigenden Ampel über die Straße. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine junge Frau mit ihrem Pkw ebenfalls die Kolpingstraße und wollte nach links auf die Sontheimer Brücke abbiegen. Hierbei erfasste sie vermutlich mit ihrem grünen Opel Corsa den 11-Jährigen. Dieser fiel zu Boden, wodurch auch der neben ihm fahrende Junge stürzte. Die Kinder wurden leicht verletzt und die Fahrräder beschädigt. Die junge Frau fuhr weiter, ohne sich um die beiden zu kümmern oder den Unfall zu melden. Hinweise zum Unfall oder der Fahrerin gehen an das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790.

Gemmingen: Drei Verletzte und 16.000 Euro Schaden

Drei Verletzt und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 293 bei Gemmingen. Der 33-jährige Fahrer eines Mercedes befuhr gegen 7.30 Uhr die B 293 von Schwaigern in Richtung Bretten. An der Abzweigung Eppingen Ost wollte er auf die Heilbronner Straße in Richtung Eppingen nach links abbiegen. Vermutlich übersah er einen, auf der Bundesstraße 293 in entgegengesetzter Richtung fahrenden, Audi und es kam zur Kollision. Die beiden Insassen des Audi und der 33-Jährige wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt.

Langebrettach: Obstwiesen in Brand

Aus bisher unbekannter Ursache gerieten am Dienstagnachmittag in Langenbrettach zwei Streuobstwiese in Brand. Das Feuer wurde gegen 13 Uhr auf zwei Flurstücke in Brettach gemeldet. Die Feuerwehren Langenbrettach, Neuenstadt und Neckarsulm konnten den Brand löschen, sodass kein Sachschaden entstand.

Ilsfeld: Motorradfahrer mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Ein 61-Jähriger wurde am Montagabend bei einem Unfall bei Ilsfeld so schwer verletzt, dass er mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Mann fuhr gegen 19 Uhr auf der Landesstraße 1100 von Ilsfeld in Richtung Flein. Dort überholte er einen Pkw und einen Lkw. Vermutlich schätzte er die Straßenführung falsch ein und geriet beim Überholen des Lkw in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Er stürzte in einen Straßengraben und kam nach circa 15 Metern in einem Feld zum Liegen. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und es entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro.

