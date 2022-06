Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.06.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Möckmühl: Zeugen nach Diebstahl aus Auto gesucht

Von dem Beifahrersitz eines Autos entwendete eine unbekannte Person am vergangenen Mittwoch in Möckmühl einen Laptop im Wert von mehreren hundert Euro. Gegen 17.45 Uhr machte sich der Täter oder die Täterin an dem auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Waagerner Tal" abgestellten VW Golf zu schaffen. Hierbei löste der Dieb oder die Diebin die Alarmanlage des VW aus. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder die Tat beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Möckmühl, Telefon 06298 92000, zu melden.

Weinsberg: Streit eskaliert - Zeugen gesucht

Eine Meinungsverschiedenheit im Verkehr war wohl der Auslöser einer Auseinandersetzung am Sonntagnachmittag in Weinsberg. Zwei Autofahrer gerieten gegen 14.40 Uhr im Rappenhofweg in Streit. Die Fahrbahn war auf Höhe des Tennisclubs in der Nähe des Schwimmbades wohl nicht breit genug für zwei Autos und die Männer waren gegenteiliger Meinung, wer nun zurücksetzen solle, um dem Anderen die Weiterfahrt zu ermöglichen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder die Auseinandersetzung beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

Weinsberg: Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall gesucht

Zeugen sucht die Verkehrspolizei Weinsberg nach einem tödlichen Verkehrsunfall am Samstagabend bei Weinsberg. Nach einem Frontalzusammenstoß gegen 17.40 Uhr auf der Kreisstraße 2005 verstarb ein 84-jähriger Fiat-Fahrer, nachdem er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit einem entgegenkommenden Mitsubishi kollidiert war. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5251408 Wer hat den Unfall gesehen oder kann sachdienliche Angaben machen? Zeugen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

Heilbronn: Traktor gestohlen - Zeugen gesucht

Von einem Firmengelände in Heilbronn entwendeten Unbekannte am Montag einen Traktor im Wert von knapp 100.000 Euro. Die Fahrertür eines zweiten Traktors schlugen die Täter ein, entwendeten das Fahrzeug jedoch nicht. Zeugen, die gesehen haben, wie ein Traktor von dem Gelände in der Gottlieb-Daimler-Straße gefahren wurde, oder sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Güglingen: Gegen Straßenlaterne und ein geparktes Auto gefahren- 11.000 Euro Schaden

Auf 11.000 Euro beläuft sich der Sachschaden eines Verkehrsunfalls am späten Montagabend in Güglingen. Eine 62-Jährige war gegen 22.45 Uhr mit ihrem Daimler in der Seebergstraße zunächst gegen eine Straßenlaterne und dann gegen einen geparkten Opel gefahren. Die Fahrerin wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Erlenbach: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Vermutlich übersehen hat ein 33-jähriger Audi-Fahrer einen Radfahrer am Dienstagmorgen in Erlenbach-Binswangen. Der Mann bog gegen 7 Uhr von der Talstraße links in die Heilbronner Straße ab. Hierbei kollidierte der Audi-Fahrer mit dem aus dem Wiesenweg kommenden 44-jährigen Radler. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Neuenstadt: Ohne Helm und Kennzeichen unterwegs

Ohne Helm und ohne Kennzeichen am Motorrad war ein 31-Jähriger am Montagmittag bei Neuenstadt am Kocher unterwegs. Der Mann befuhr gegen 13.30 Uhr die Öhringer Straße in Richtung Neuenstadt, als er von einer Streife angehalten wurde. Der Mann steht im Verdacht zum wiederholten Mal mit einem unversicherten Fahrzeug unterwegs gewesen zu sein. Das Motorrad wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. Der 31-Jährige wies Anzeichen für Drogeneinfluss auf, weshalb er die Streife in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben musste.

Bad Wimpfen: 1,5 Kilometer Stromkabel gestohlen

Aus einem Lagerraum in einem Rohbau in Bad Wimpfen entwendeten Unbekannte am Wochenende etwa 1.500 Meter Stromkabel und eine Bohrmaschine. Die Täter entwendeten das Diebesgut zwischen 15 Uhr am Freitag und 7 Uhr am Montagmorgen aus einem abgeschlossenen Kellerabteil im Gebäude in der Georg-Simmler-Straße. Der Polizeiposten Bad Wimpfen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachten konnten, oder etwas Verdächtiges gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0706393340 zu melden.

