POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.06.2022 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Untergruppenbach: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Alleinbeteiligt stürzte am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer bei Untergruppenbach. Der Mann fuhr mit seinem dreirädrigen Kraftrad Piaggio von Lehrensteinsfeld in Richtung Heinrieth, als er gegen 15.15 Uhr in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Ein Rettungswagen brachte den schwerverletzten Mann in ein Krankenhaus. Der angeforderte Rettungshubschrauber war nicht erforderlich. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

