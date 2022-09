Polizei Aachen

POL-AC: Achtbeiner im Frankenberger

Aachen (ots)

Dass niemand völlig ruhig bleiben würde, wenn man einem Exemplar der Familie Theraphosidae auf der Straße begegnet, das ist wohl völlig klar. Ganz ehrlich: Bei den allermeisten von uns reicht doch schon eine Tegenaria domestica an der Kellerwand, um einen sofortigen Umzug ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Der Notruf aus dem Frankenberger Viertel heute morgen war also mehr als verständlich. Drei Vogelspinnen hatte der Anrufer in einer Schachtel auf dem Gehweg in der Frankenberger Straße gesichtet und um kurz nach 9 Uhr den Notruf gewählt.

Wie es der Zufall so will, hatte die Leitstelle mit dem Robert 11/62 einen echten Hobbyarachnologen zur Stelle. Der gab schon kurz darauf Entwarnung für das Frankenberger. Ergebnis des zoologischen Gutachtens: Es handelt sich lediglich um die Häute besagter Tiere. Diese wechseln nämlich mehrfach im Jahr ihr komplettes Außenskelett. Jungspinnen sogar mehrfach im Monat. Wieder was gelernt. Einsatz beendet. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell