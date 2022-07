POL-HI: Pkw zerkratzt - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Alfeld (neu) - Am 05.07.2022 kam es gegen 13:00 Uhr im Alfelder Edeka-Leinekauf zu einem Taschendiebstahl. Eine 72-jährige Alfelderin hatte bei ihrem Einkauf eine grüne Einkaufstasche mit ihren persönlichen Gegenständen an den Einkaufswagen gehängt. Im Kassenbereich fiel ihr dann auf, dass die Einkaufstasche nicht mehr vorhanden war, in welcher sich u.a. ihr Portemonnaie mit ca. 200 Euro Bargeld ...

mehr