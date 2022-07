Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Taschendiebstahl im Leinekauf Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 05.07.2022 kam es gegen 13:00 Uhr im Alfelder Edeka-Leinekauf zu einem Taschendiebstahl. Eine 72-jährige Alfelderin hatte bei ihrem Einkauf eine grüne Einkaufstasche mit ihren persönlichen Gegenständen an den Einkaufswagen gehängt. Im Kassenbereich fiel ihr dann auf, dass die Einkaufstasche nicht mehr vorhanden war, in welcher sich u.a. ihr Portemonnaie mit ca. 200 Euro Bargeld befand.

Die nachfolgende Auswertung von Bildmaterial führte zu der Erkenntnis, dass ein bis dato unbekannter Mann und eine unbekannte Frau arbeitsteilig vorgingen und die Einkaufstasche in einem unbeobachteten Moment entwendeten. Zusammen mit den vorliegenden Erkenntnissen und dem Bildmaterial konnte zumindest der unbekannte Mann zweifelsfrei identifiziert werden. Es handelt sich hierbei um einen 48-jährigen bundesweit agierenden Taschendieb. Die weiterhin unbekannte Frau hat ein südländisches Aussehen und war zum Tatzeitpunkt mit einem hellbeigen Kleid bekleidet. Sie hatte zudem eine Sonnenbrille in die Haare gesteckt. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Sachdienliche Hinweise zu der unbekannten Frau, bzw. zu evtl. genutzten Fahrzeugen erbittet die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/91160.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell