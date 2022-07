Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Verlagshaus - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Mittwoch drangen Einbrecher in ein Verlagsgebäude in der Wallstraße ein. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen.

Den Ermittlungen zufolge liegt die Tatzeit zwischen Dienstagabend, 21:00 Uhr, und Mittwochmorgen, 05:50 Uhr. Zugang in das Objekt verschafften sich die Täter über ein rückwärtig gelegenes Fenster. Im Inneren wurden annähernd alle Räume nach Diebesgut durchsucht. Unter Mitnahme es Tresores, in dem sich u.a. Bargeld befand, verließen die Eindringlinge das Objekt wieder.

Am frühen Mittwochmorgen wurde der Tresor geöffnet und beschädigt an der See- und Parkanlage Tonkuhle im Wasser aufgefunden.

Die zuständigen Ermittler suchen zum einen Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten. Zum anderen werden Zeugen gesucht, die eventuell Beobachtungen in Verbindung mit der Entsorgung des Tresors gemacht haben. Hier wird insbesondere eine Frau gesucht, die gestern Morgen mit ihrem Hund an der Tonkuhle unterwegs gewesen sei.

Hinweise werden unter der Nr. 05121/939-115 erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell