POL-HI: Zeugenaufruf nach Einbruchsdiebstahl auf einem Firmengelände in Gronau (Leine)

Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth: Am 05.07.22, zwischen 13:00 - 13:30 Uhr parkt der Nutzer eines Leihfahrzeugs auf dem Parkplatzgelände des Einkaufsmarkt Südkauf in Wehrstedt. Als er nach dem Einkauf zu seinem PKW Mercedes mit Hamburger Kennzeichen zurück kommt, stellt er einen Schaden in Form von Kratzern und Dellen an der Frontschürze sowie teilweise auf der Motorhaube fest, welche zusätzlich aufgerissen ist. ...

