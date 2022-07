Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach versuchten Einbruchdiebstahl in/aus einem Gebäudeteil der Kirchengemeinde Elze

Hildesheim (ots)

(bur) Im Tatzeitraum, Mo. 04.07.2022, 14:30 Uhr, auf Di. 05.07.2022, 07:00 Uhr, versuchten derzeitig unbekannte Täter gewaltsam in das Nebengebäude der Kirchengemeinde Elze am Kirchplatz 2 zu gelangen. Das Nebengebäude befindet sich hinter der großen Kirche im Stadtgebiet der Stadt Elze. In diesem Gebäudeteil sind die Büros der Gemeinde untergebracht. Eine Angestellte der Kirchgemeinde entdeckte den Schaden an der Zugangstür am Vormittag und verständigte die Polizei, die die Ermittlungen aufnahm und nun hofft, Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum auf dem angrenzenden Parkplatz der Stadt Elze gesehen hat, möge sich bei der Polizei Elze unter T. 05068-93030 melden.

