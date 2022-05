Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Täter lassen Fahrräder zurück

Gronau (ots)

Erneut bleiben in Gronau bei zwei Pedelecdiebstählen Fahrräder zurück, mit denen die Diebe mutmaßlich den Tatort aufgesucht hatten. Am Doetkottenweg "tauschten" die Diebe am Donnerstag zwischen 07.00 und 08.00 Uhr ein älteres Mountainbike des Herstellers Rockrider gegen ein Pedelec des Typs Winora Yucatan. Am Donnerstagabend zwischen 19.10 und 19.30 Uhr das gleiche Vorgehen bei einem Fahrraddiebstahl an der Losserstraße. Ein schwarzes Damenrad blieb zurück, ein Gudereit Pedelec stahlen die Diebe. Die Kripo erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260. (db)

