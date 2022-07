Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Hildesheim (ots)

Giesen/Emmerke (jb). Am 05.07.22, gg. 07:46 kam es an der Kreuzung Industriestraße/ Zubringer B1/L460 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Die 63-jährige Fahrerin eines Audi wollte von der Industriestr. in die Zubringerstraße einbiegen. Hierbei übersah sie den auf dem Fahrradweg, in Richtung Emmerke fahrenden, 53-jährigen Nordstemmer. Es kam zur Kollision, wodurch der Fahrradfahrer auf die Motorhaube fiel, sich jedoch glücklicherweise nur sehr leicht verletzte. Es entstand ein Gesamtschaden von 750 Euro.

