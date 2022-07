Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Baustelle

Hildesheim (ots)

Sarstedt (TK) Unbekannte Täter betraten in der Zeit von Donnerstag, 30.06.22, bis Montag, 04.07.22, die Baustelle an der Helperder Straße. Aus einer dort abgestellten Baumaschine wurden zwei Fahrzeugbatterien ausgebaut und entwendet. Ferner wurden aus einem Rohbau mehrere Meter bereits verbauter Aluminium- und Kupferkabel entwendet. Das Diebesgut hat einen Wert von insgesamt ca. 1100 Euro. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell